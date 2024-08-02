Опубликовано видео уничтожения части ракеты ATACMS в Севастополе

На проспекте Генерала Острякова в Севастополе уничтожили суббоеприпасы и части ракеты ATACMS производства США. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, мероприятие прошло штатно с соблюдением всех мер безопасности. Сейчас специалисты восстанавливают оборванную ракетой линию электропередачи, заявил чиновник.

«Об открытии движения сообщу дополнительно», — добавил он.

В ночь на 2 августа средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь. Сообщалось, что над городом уничтожили более четырех воздушных целей.

Одна из сбитых ракет упала в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе. Кроме того, на крышу одного из зданий на улице Симонка упала фугасная часть ракеты ATACMS. Развожаев заявлял, что из многоквартирных домов были эвакуированы жители. Губернатор отметил, что всем желающим предоставлены места временного размещения, однако большинство поехали на работу или к друзьям.

Ранее в России изучили кассетный суббоеприпас ракеты ATACMS.