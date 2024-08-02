Доброволец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Тринадцатый рассказал, как он вместе с двумя сослуживцами отбили штурм украинских войск в 2022 году. Об этом сообщает Aif.ru.

«Нам приказали прикрывать армейцев, потому что немцы шли за ними по пятам. Наши вроде прошли, никого нет. И тут как начали нас долбать украинские вертушки», — рассказал военнослужащий.

По словам добровольца, в разговоре с командованием по рации после атаки выяснилось, что другие подразделения отошли, а он и два сослуживца остались «в опорнике». Тринадцатый отметил, что паники не было, и сослуживцы решили повоевать «как положено, по-русски». После этого командование предупредило о передвижениях украинских войск, которые были отсечены огнем пулемета, а позднее на помощь подоспели другие военные.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщало, что ВС России взяли под полный огневой контроль один из ключевых транспортных узлов снабжения группировки Вооруженных сил Украины в Угледаре.

Ранее в Британии заявили, что Запад не сможет спасти ВСУ на фронте.