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Эксперты заявили о начале психологической атаки ВСУ в зоне СВО

Военный эксперт Шлепченко: слухи об Энергодаре – психологическая операция ВСУ

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Alexander Ermochenko/Reuters

Появившиеся в сети слухи о том, что Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на Энергодар с целью вернуть контроль над АЭС – это психологическая операция, убежден военный обозреватель Tsargrad.tv Влад Шлепченко. Он связал подобные сообщения с тяжелой ситуацией, которая сложилась для ВСУ в зоне проведения спецоперации.

По мнению Шлепченко, для Киева на фронте назревает «оперативный кризис», который происходит при пробитии полосы обороны и заходе противника в тылы. При этом уничтожается тыловая инфраструктура и коммуникации, объяснил он. Эксперт уверен, что по этой причине украинская сторона намеренно запускает слухи о планах наступление на Энергодар. Однако город находится в 80 км от линии фронта, напомнил Шлепченко.

«То есть, чтобы взять город, украинским силам вначале необходимо пробиться через линию Суровикина, затем пройти через Васильевку, а после этого, идя вдоль берега Днепра, прорваться к Энергодару», — объяснил специалист.

Второй вариант, при котором можно было бы говорить о наступлении на Энергодар – это масштабная десантная операция, но в сложившихся обстоятельства такой сценарий маловероятен, поэтому это не более, чем блеф, считает военный эксперт.

В конце июля сообщалось, что ВСУ ведут артобстрел Энергодара, из-за чего начался крупный лесной пожар. Город находится рядом с Запорожской АЭС – самой крупной в Европе. Она находится под контролем России с октября 2022 года.

Ранее Киев ударил по последней рабочей подстанции ЗАЭС.

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