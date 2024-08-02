СФ одобрил закон о связи работодателей с военкоматами через электронный реестр

Совет Федерации одобрил закон о праве работодателей передавать военкоматам данные о военнообязанных сотрудниках, в том числе через реестр воинского учета. Об этом сообщает ТАСС.

Новые поправки появятся в законе «О воинской обязанности и военной службе». По действующим нормам руководители и другие должностные лица организаций, ответственные за военно-учетную работу, обязаны направлять в военкоматы необходимые сведения о военнообязанных сотрудниках и обучающихся в течение пяти дней со дня их изменения. Для передачи данных они могут использовать портал госуслуг. Новые нормы уточняют, что такие сведения теперь могут направляться в военкоматы и через реестр воинского учета.

23 июля Государственная дума сразу в двух чтениях приняла закон о праве работодателя передавать данные о военнообязанных сотрудниках в военный комиссариат. До этого проект поддержало правительство России.

Постановление о создании реестра воинского учета правительство России выпустило 24 апреля 2024 года. Его оператором выступает Минобороны РФ, военкоматы следят за обновлением данных.

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