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СФ одобрил закон о связи работодателей с военкоматами через электронный реестр

СФ одобрил закон о передаче данных военнообязанных через реестр воинского учета

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Кирилл Брага/РИА «Новости»

Совет Федерации одобрил закон о праве работодателей передавать военкоматам данные о военнообязанных сотрудниках, в том числе через реестр воинского учета. Об этом сообщает ТАСС.

Новые поправки появятся в законе «О воинской обязанности и военной службе». По действующим нормам руководители и другие должностные лица организаций, ответственные за военно-учетную работу, обязаны направлять в военкоматы необходимые сведения о военнообязанных сотрудниках и обучающихся в течение пяти дней со дня их изменения. Для передачи данных они могут использовать портал госуслуг. Новые нормы уточняют, что такие сведения теперь могут направляться в военкоматы и через реестр воинского учета.

23 июля Государственная дума сразу в двух чтениях приняла закон о праве работодателя передавать данные о военнообязанных сотрудниках в военный комиссариат. До этого проект поддержало правительство России.

Постановление о создании реестра воинского учета правительство России выпустило 24 апреля 2024 года. Его оператором выступает Минобороны РФ, военкоматы следят за обновлением данных.

Ранее депутата из Брянской области арестовали за помощь при уклонении от службы на СВО.

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