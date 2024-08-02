Российские войска взяли под огневой контроль транспортный узел ВСУ в Угледаре

Российские войска взяли под полный огневой контроль один из ключевых транспортных узлов снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам источника агентства, трасса, ведущая из Угледара в поселок Константиновка, оказалась перерезана. При этом в самом населенном пункте российские штурмовики успешно ведут боевые действия, откуда также держат под полным огневым контролем один из ключевых транспортных узлов, по которым шло снабжение украинских войск в Угледаре.

Собеседник ТАСС добавил, что речь идет в том числе о проселочных дорогах.