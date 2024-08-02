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Совфед одобрил закон о дисциплинарном аресте бойцов СВО

СФ одобрил закон о дисциплинарном аресте бойцов СВО командирами воинских частей

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Станислав Красильников/РИА Новости

Совет Федерации на пленарном заседании 2 августа одобрил закон о праве командиров воинских частей применять дисциплинарный арест в отношении участников спецоперации за совершение грубых дисциплинарных проступков. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки будут внесены в закон «О статусе военнослужащих».

Согласно закону, теперь командиры воинских частей, руководители органов военной полиции или начальники гарнизонов наделяются правом назначать дисциплинарный арест в отношении военнослужащих-мужчин из числа солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов за совершение грубого дисциплинарного проступка. Такой арест назначается на срок до 10 суток за один проступок.

Грубыми дисциплинарными проступками будут считаться в том числе нарушение запрета иметь при себе при исполнении обязанностей военной службы телефоны и другие гаджеты, бытовую технику, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием интернета распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации.

При этом эта норма не распространяется на бойцов и приравненных к ним лиц в случае, если указанные электронные изделия используются ими для выполнения своих прямых военных обязанностей.

Ранее Госдума отклонила законопроект об отсрочке от мобилизации отцам троих детей.

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