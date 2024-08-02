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Российские военные на учениях ядерных сил отработали снаряжение ракет спецбоеприпасами

Минобороны: ракетчики ЮВО и ЦВО отработали снаряжение ракет спецбоеприпасами

Военные Вооруженных сил России отработали снаряжение ракет специальными учебными боеприпасами во время третьего этапа учений нестратегических ядерных сил. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.

Как заявили в министерстве, этим занимался личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов. Военные отработали вопросы снаряжения ракет-носителей специальными учебными боеприпасами и заняли назначенные позиционные районы для проведения электронных пусков.

По информации ведомства, подразделения авиации ВКС России в рамках третьего этапа учений нестратегических ядерных сил также отработала снаряжение авиационных средств поражения специальными учебными боеприпасами и осуществила воздушное патрулирование в назначенных районах.

Как отметили в Минобороны, данный этап направлен на то, чтобы поддержать готовность личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия РФ к выполнению боевых задач.

31 июля в России в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина начался третий этап учений нестратегических ядерных сил, привлечены Центральный и Южный военный округа, личный состав воздушно-космических сил. Во время этого этапа будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных сил России к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Тактическое (нестратегическое) ядерное оружие является одной из разновидностей ядерного оружия. Его мощность не так велика, это оружие используется для уничтожения крупных целей и скоплений сил противника на поле боя и в ближайшем тылу.

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