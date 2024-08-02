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На Украине возбудили дело о коррупции из-за провала подготовки фортификаций в Харькове

НАБУ завел дело о коррупции из-за провала подготовки фортификаций в Харькове

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело уголовное дело из-за провала подготовки оборонительных укреплений в Харькове. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» сообщила Мартина Богуславец, глава украинского общественного антикоррупционного центра «Граница».

«Команде антикоррупционного центра «Граница», наконец, удалось из-за постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда заставить Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство», — сказала она.

По словам Богуславец, Харьковская областная администрация заключила договоры с фиктивными фирмами на поставку материалов для строительства фортификационных сооружений. Сумма этой сделки составила 300 млн гривен (свыше $7 млн), заявила глава центра.

До этого бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что плачевная ситуация с фортификационными сооружениями складывается не только в Харьковской области, но и на других направлениях фронта.

Он обратил внимание, что украинские власти обвиняют военных в неудачах на Харьковском направлении, которые в том числе связаны с отсутствием там фортификаций.

Ранее в Минобороны России сообщили о потерях ВСУ за июль.

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