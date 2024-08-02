Над Белгородской областью сбили беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) утром в пятницу, 2 августа, сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По информации ведомства, дрон был уничтожен около 07:00 мск.

2 августа Минобороны России сообщило, что в течение ночи дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников ВСУ над двумя регионами РФ. По данным министерства, четыре дрона были перехвачены над территорией Краснодарского края, еще два — над Курской областью.

В этот же день в службе медицины катастроф Белгородской области заявили, что в Белгороде ВСУ атаковали жилой многоквартирный дом с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате взрыва дрона-камикадзе пострадал один человек.

Также украинские беспилотники-камикадзе нанесли удары по Шебекинскому городскому округу Белгородской области, в результате чего ранения получили двое мирных жителей.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.