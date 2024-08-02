Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Минобороны РФ: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

close
100%
Inna Varenytsia/REUTERS

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) утром в пятницу, 2 августа, сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По информации ведомства, дрон был уничтожен около 07:00 мск.

2 августа Минобороны России сообщило, что в течение ночи дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников ВСУ над двумя регионами РФ. По данным министерства, четыре дрона были перехвачены над территорией Краснодарского края, еще два — над Курской областью.

В этот же день в службе медицины катастроф Белгородской области заявили, что в Белгороде ВСУ атаковали жилой многоквартирный дом с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате взрыва дрона-камикадзе пострадал один человек.

Также украинские беспилотники-камикадзе нанесли удары по Шебекинскому городскому округу Белгородской области, в результате чего ранения получили двое мирных жителей.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами