При атаке БПЛА пострадал житель Белгорода

В службе медицины катастроф Белгородской области заявили, что мирный житель пострадал при атаке дрона-камикадзе на многоквартирный дом в Белгороде. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали жилой многоквартирный дом с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В результате взрыва дрона-камикадзе пострадал один человек, добавили в службе.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в регионе с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Гладков уточнил, что в селе Устинка с дрона сброшено два взрывных устройства на частный дом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.