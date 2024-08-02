В Курской области объявили ракетную опасность

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регионе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале Смирнова.

Губернатор подчеркнул, что местным жителям, которые находятся дома, следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной или кладовой.

Смирнов добавил, что если гражданин находится на улице, то ему следует зайти в ближайшее здание или другое подходящее укрытие.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что над Курской областью была сбита управляемая ракета «Нептун-МД».

Накануне Смирнов заявил, что в Курском районе произошел пожар на одном из объектов после атаки ВСУ. За 15 минут до этого Смирнов сообщил, что в регионе объявлена ракетная опасность.

Позже Смирнов сообщил, что ракетная опасность была отменена в Курской области.

Также глава Ростовской области Василий Голубев сообщал, что системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Ростовской областью.

Ранее губернатор Калужской области сообщил о сбитом украинском беспилотнике.