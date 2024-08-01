«Хезболла» запустила десятки ракет по израильским войскам

«Хезболла» наносит удары по силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) у ливанской границы, запустив десятки ракет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в регионе.

«Ливанское движение группировка «Хезболла» запустило ракетный залп в сторону позиций ЦАХАЛ у южной границы Ливана», — сообщает агентство.

До этого генеральный секретарь ливанского шиитского движения Хасан Насрулла заявил, что «Хезболла» перешла на новый этап военных действий с Израилем на всех фронтах.

Накануне Израиль нанес удар по Тегерану, разбомбив здание, в котором находился глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Спасти его не удалось. В столице Ирана Хания участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. Через несколько часов Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ об ответной атаке по Израилю. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

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