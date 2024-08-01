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Суд отказал следствию в закрытии процесса по делу главы «Военторга»

Суд отказал следствию в закрытии процесса по делу главы «Военторга» Павлова

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Мещанский суд Москвы отказался рассматривать в закрытом режиме вопрос об аресте руководителя «Военторга» Владимира Павлова по делу о хищениях. Об этом сообщает РИА Новости.

Следователь попросил удалить прессу из зала «в целях обеспечения безопасности участников процесса».

«По оперативной информации, неустановленные соучастники оказывают давление на свидетелей», — сказал он.

Судья Елена Каракешишева решила отказать в ходайстве следствию.

«Никаких доказательств давления на свидетелей суду не представлено», — сказала она.

До этого полиция задержала руководителя «Военторга» за хищение бюджетных средств при исполнении государственных контрактов. Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело. Следствие попросило арестовать Павлова. По версии следствия, он и сотрудники АО «Военторг» продали Минобороны «Армейские несессеры» на 625 млн рублей, завысив цену товаров более чем на 400 млн.

Ранее была названа сумма исков Минобороны к Военно-строительной компании за 2024 год.

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