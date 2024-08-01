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Командир взвода ВСУ бросил своих солдат во время штурма в ДНР

Пленный солдат ВСУ: командир взвода бросил нас во время штурма в ДНР

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командир взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросил своих солдат во время попытки штурма российских позиций под Курдюмовкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал ТАСС пленный украинский пехотинец Альберт Григорович.

По его словам, он служил в третьей роте первого батальона, и там сложились дружеские отношения между солдатами и офицерами — никто не обращался к последним по званию. Однако был один офицер, который вел себя вызывающе. Именно он бросил своих пехотинцев во время штурмовых действий под Курдюмовкой.

«Он покинул свой взвод, развернулся, сказал, я не пойду. Он нас просто кинул», — сказал Григорович.

Пленный добавил, что солдаты пригрозили офицеру расстрелом, но в итоге он был оперативно переведен в другое подразделение.

30 июля Григорович рассказал, что операторы украинских беспилотников-разведчиков под Артемовском зачастую имеют недостаточную подготовку, что позволяет российским диверсионно-разведывательным группам незаметно проходить в ближний тыл противника и ликвидировать его во время ротации.

До этого Григорович заявил, что новые мотострелковые роты ВСУ, которые формируют из мобилизованных граждан, нередко насчитывают от 60 до 70 бойцов. При этом на самом деле они должны состоять из примерно 100 человек.

Ранее российские военные взяли в плен офицера ВСУ под Авдеевкой.

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