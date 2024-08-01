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СК попросил арестовать главу «Военторга»

Следствие попросило арестовать руководителя «Военторга»

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Следствие просит арестовать руководителя «Военторга» Владимира Павлова по делу о хищениях в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

«Заседание по избранию меры пресечения Павлову начнется в ближайшее время», — заявил помощник судьи.

Отмечается, что Павлов доставлен в суд, в настоящее время общается с адвокатами.

До этого сообщалось, что следователи МВД России направили в столичный Мещанский суд ходатайство об аресте фигурантов дела о хищениях в акционерном обществе (АО) «Военторг» при исполнении государственных контрактов для нужд Министерства обороны страны. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк. До этого Волк сообщила, что полиция задержала руководителя «Военторга» за хищение бюджетных средств при исполнении госконтрактов. Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело.

Ранее была названа сумма исков Минобороны к Военно-строительной компании за 2024 год.

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