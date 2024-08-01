Российские военные за сутки сбили 14 снарядов РСЗО HIMARS

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 14 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 61 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в министерстве обороны России в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции.

«Средствами ПВО сбиты: оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, 14 реактивных снарядов HIMARS американского производства и 61 БПЛА», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны России добавили, что всего с начала проведения спецоперации российскими военными были уничтожены 278 вертолетов, 631 самолет, 28 795 беспилотников, 559 зенитных ракетных комплексов, 1 395 боевых машин РСЗО, 16 734 танка и другие боевые бронированные машины, 1 266 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 250 единиц специальной автомобильной техники.

В военном ведомстве также сообщили, что ВСУ за минувшие сутки потеряли до 1965 военнослужащих. В Минобороны добавили, что еще порядка 860 человек личного состава ВСУ пали в боях с группировками войск «Север», «Центр», «Восток» и «Днепр».

Общие потери ВСУ за прошедший месяц составили свыше 60 тыс. военнослужащих, добавили в ведомстве.

Ранее ВС России уничтожили дронами замаскированные опорные пункты ВСУ.