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Российские военные нанесли поражение четырем бригадам ВСУ

Минобороны: группировка «Север» нанесла поражение четырем бригадам ВСУ

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Anna Kudriavtseva/Reuters

Группировка войск «Север» за минувшие сутки нанесла поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской и Сумской областях, отразила две контратаки, украинская армия потеряла до 280 солдат. Об этом сообщило министерство обороны в ходе брифинга о специальной военной операции.

«Нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, 112-й и 127-й бригад теробороны в районах населенного пункта Порозок Сумской области, Липцем, Старицы и Волчанска в Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады и 36-й бригады морской пехоты», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что украинская армия так же лишилась двух автомобилей, 155-мм гаубицы М777 американского производства и 122-мм гаубицы Д-30.

В ведомстве также сообщили, что ВСУ за сутки потеряли до 1965 военнослужащих в зоне специальной военной операции. Уточняется, что самые большие потери украинская армия понесла в ходе боевых действий в зоне ответственности подразделений российских группировок войск «Запад» и «Юг».

Ранее в приказах ВСУ на Украине увидели нарастание анархии.

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Операция на Украине
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