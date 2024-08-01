Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 1965 военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО). Такие цифры сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, самые большие потери украинская армия понесла в ходе боевых действий в зоне ответственности подразделений российских группировок войск «Запад» и «Юг». Там ВСУ потеряли 535 и 570 бойцов соответственно.

В Минобороны добавили, что еще порядка 860 человек личного состава ВСУ пали в боях с группировками войск «Север», «Центр», «Восток» и «Днепр».

До этого в Минобороны РФ сообщали об уничтожении более сотни наемников, воюющих в рядах Вооруженных сил Украины в результате удара ракетными комплексами класса «Искандер» по их базе. Как рассказал военный эксперт Александр Артамонов, российские военные поняли, что мягкие методы воздействия плохо действуют на ВСУ и перешли к более «тяжелым аргументам».

В оборонном ведомстве также сообщили, что ВСУ за июль потеряли в зоне СВО свыше 60 тысяч военнослужащих. Основные потери произошли в конце месяца.

Ранее стало известно об уничтожении еще одного немецкого танка Leopard в зоне СВО.