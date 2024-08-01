Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ в зоне СВО потеряли почти две тысячи человек за сутки

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 1965 военнослужащих

close
100%
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 1965 военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО). Такие цифры сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, самые большие потери украинская армия понесла в ходе боевых действий в зоне ответственности подразделений российских группировок войск «Запад» и «Юг». Там ВСУ потеряли 535 и 570 бойцов соответственно.

В Минобороны добавили, что еще порядка 860 человек личного состава ВСУ пали в боях с группировками войск «Север», «Центр», «Восток» и «Днепр».

До этого в Минобороны РФ сообщали об уничтожении более сотни наемников, воюющих в рядах Вооруженных сил Украины в результате удара ракетными комплексами класса «Искандер» по их базе. Как рассказал военный эксперт Александр Артамонов, российские военные поняли, что мягкие методы воздействия плохо действуют на ВСУ и перешли к более «тяжелым аргументам».

В оборонном ведомстве также сообщили, что ВСУ за июль потеряли в зоне СВО свыше 60 тысяч военнослужащих. Основные потери произошли в конце месяца.

Ранее стало известно об уничтожении еще одного немецкого танка Leopard в зоне СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами