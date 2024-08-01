ВС России уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией поражены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США», — говорится в сообщении.

Российские войска также нанесли удар по пункту управления беспилотниками, а также по железнодорожным эшелонам с личным составом ВСУ и боеприпасами.

В военном ведомстве также сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 1965 военнослужащих в зоне СВО.

В Минобороны добавили, что еще порядка 860 человек личного состава ВСУ пали в боях с группировками войск «Север», «Центр», «Восток» и «Днепр».

Общие потери ВСУ за прошедший месяц составили свыше 60 тысяч военнослужащих, добавили в ведомстве.

Ранее ВС России уничтожили дронами замаскированные опорные пункты ВСУ.