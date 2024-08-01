Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС России уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot

Минобороны: российские войска уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot

close
100%
Lockheed Martin

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией поражены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США», — говорится в сообщении.

Российские войска также нанесли удар по пункту управления беспилотниками, а также по железнодорожным эшелонам с личным составом ВСУ и боеприпасами.

В военном ведомстве также сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 1965 военнослужащих в зоне СВО.

В Минобороны добавили, что еще порядка 860 человек личного состава ВСУ пали в боях с группировками войск «Север», «Центр», «Восток» и «Днепр».

Общие потери ВСУ за прошедший месяц составили свыше 60 тысяч военнослужащих, добавили в ведомстве.

Ранее ВС России уничтожили дронами замаскированные опорные пункты ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами