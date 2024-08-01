Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в Белгородской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Гладков уточнил, что в селе Устинка с дрона сброшено два взрывных устройства на частный дом — выбиты окна, повреждены кровля, забор и находящийся во дворе автомобиль.

В Шебекинском городском округе в селе Вознесеновка в результате атаки БПЛА горит битум на территории производственной площадки.

В Шебекино еще один украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль. Транспортное средство получило повреждение, добавил губернатор.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.