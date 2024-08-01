Для фигурантов дела о хищениях у Минобороны запросили арест

Следователи МВД России направили в столичный Мещанский суд ходатайство об аресте фигурантов дела о хищениях в акционерном обществе (АО) «Военторг» при исполнении государственных контрактов для нужд Министерства обороны страны. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Мои коллеги <...> направили в Мещанский районный суд города Москвы ходатайство об избрании меры пресечения», — отметила она.

По словам Волк, для всех фигурантов предложена мера в виде заключения под стражу. Следователи ведомства выступили с таким запросом вскоре после открытия уголовного дела.

До этого Волк сообщила, что полиция задержала руководителя «Военторга» за хищение бюджетных средств при исполнении госконтрактов. Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело.

В ведомстве не указали имени и фамилии задержанного. Пост гендиректора «Военторга» более 10 лет неизменно занимает Владимир Павлов.

Позже РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что суд в Москве арестовал имущество фигурантов дела «Военторга».

Согласно Уголовному кодексу РФ, руководителю «Военторга» грозит до 10 лет лишения свободы. При этом мера пресечения может быть и более существенной, если в деле появится несколько эпизодов преступления.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что министерство обороны России будет признано потерпевшей стороной в рамках уголовного дела.

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