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ЦАХАЛ заявил об устранении лидера боевого крыла ХАМАС

ЦАХАЛ заявил об устранении лидера боевого крыла ХАМАС Дейфа

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Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своем Telegram-канале об устранении лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа в Хан-Юнисе.

В ЦАХАЛ рассказали, что 13 июля 2024 года истребители нанесли удары в районе Хан-Юниса. После разведывательной оценки обстановки было подтверждено, что Мухаммед Дейф «был устранен» при ударе, добавили в пресс-службе израильской армии.

31 июля Израиль осуществил атаку на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) Амир Саид Иравани заявил, что устранение главы ХАМАС не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки Соединенных Штатов Америки.

Ранее Медведев заявил, что полномасштабная война на Ближнем Востоке приведет к миру.

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