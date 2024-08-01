Появились подробности о вердикте по делу Минобороны и «Военторга»

Министерство обороны России будет признано потерпевшей стороной в рамках уголовного дела о хищениях в акционерном обществе «Военторг» при исполнении государственных контрактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, в ходе судебных разбирательств оборонное ведомство сможет заявить иск о возмещении ущерба в полном объеме, а это более 400 млн рублей.

Незадолго до этого стало известно, что руководитель АО «Военторг» задержан по обвинению в хищении средств Минобороны. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве при поставках армейских несессеров. Как сообщили в МВД, цена контрактов была завышена на 400 млн руб. Кроме того, «Военторг» упоминается в деле бывшего замминистра обороны генерала Дмитрия Булгакова, арестованным по делу «коррупционной направленности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Булгакова проверят на причастность к хищениям в «Военторге».