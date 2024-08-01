Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились подробности о вердикте по делу Минобороны и «Военторга»

ТАСС: Минобороны признают потерпевшей стороной по делу о хищениях в «Военторге»

close
100%
Sergey Petrov/Globa Look Press

Министерство обороны России будет признано потерпевшей стороной в рамках уголовного дела о хищениях в акционерном обществе «Военторг» при исполнении государственных контрактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, в ходе судебных разбирательств оборонное ведомство сможет заявить иск о возмещении ущерба в полном объеме, а это более 400 млн рублей.

Незадолго до этого стало известно, что руководитель АО «Военторг» задержан по обвинению в хищении средств Минобороны. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве при поставках армейских несессеров. Как сообщили в МВД, цена контрактов была завышена на 400 млн руб. Кроме того, «Военторг» упоминается в деле бывшего замминистра обороны генерала Дмитрия Булгакова, арестованным по делу «коррупционной направленности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Булгакова проверят на причастность к хищениям в «Военторге».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами