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«Сценарий конфликта ускоряется»: эксперты раскрыли ситуацию в зоне СВО

Военный эксперт Артамонов: войска РФ в зоне СВО перешли к жестким методам

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные поняли, что мягкие методы воздействия плохо действуют на Вооруженные силы Украины и перешли к более «тяжелым аргументам», в том числе задействуют ракеты «Искандер». Все это говорит о том, что сценарий спецоперации ускоряется, заявил в беседе с Tsargrad.tv военный эксперт Александр Артамонов.

До этого в Минобороны РФ сообщали об уничтожении более сотни наемников в результате удара «Искандерами» по их базе. По мнению Артамонова, это говорит о том, что мягкие действия показали свою неэффективность и не подействовали на Киев. Происходящее в зоне боевых действий говорит об ускорении сценария конфликта, а ракетные удары необходимы для изменения линии фронта, убежден эксперт.

«Более мягкие методы воздействия на ВСУ и на руководство киевской хунты оказались неэффективными или недостаточно эффективными. Соответственно, происходит переход к более жестким средствам воздействия», — считает Артамонов.

Он добавил, что в целом действия ВС РФ, в том числе удары по бронетанковым цехам, соответствуют заявленным целям спецоперации и направлены на разоружение Украины.

«Это полностью соответствует заявленным целям и задачам от февраля 2022 года нашим Верховным. То есть это демилитаризация», — заключил военный эксперт.

До этого в Минобороны сообщили, что ВСУ за июль потеряли в зоне СВО свыше 60 тысяч военнослужащих. Так, с 1 по 5 июля потери ВСУ на всех направлениях составили до 9875 военнослужащих, с 6 по 12 июля — до 14 070, с 13 по 19 июля — до 13 075, с 20 по 31 июля — до 23 610.

Ранее стало известно об уничтожении еще одного немецкого танка Leopard в зоне СВО.

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