Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили, что ВСУ не готовы обороняться в Торецке

Депутат Рады Безуглая: ВСУ не готовы к обороне в Торецке, фортификаций там нет

close
100%
Andriy Andriyenko/AP

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не готовы к обороне в районе Торецка, который находится на подконтрольной территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале.

«На днях побывала непосредственно в Торецке. Город к обороне не готов, фортификаций внутри нет совсем. Вокруг Торецка отдельные несистемные фортификации», — написала Безуглая.

Накануне офицер Вооруженных сил Украины с позывным Алекс рассказал, что российская армия продвинулась в сторону города Константиновки. По словам бойца ВСУ, этот участок фронта остается тяжелой, кроме того, крайне напряженной для украинской армии является и ситуация на Торецком направлении. По его словам, бои идут в пределах Торецка.

В тот же день немецкий журналист Кристоф Ваннер сообщил, что бойцы ВСУ, которые принимают участие в боевых действиях в Донбассе, оказались в критической ситуации.

Ранее сообщалось о боевом столкновении в Торецке.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами