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Булгакова проверят на причастность к хищениям в «Военторге»

АО «Военторг» может быть связано с делом экс-замминистра обороны Булгакова

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Илья Питалев/РИА Новости

Бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков будет проверен на причастность к махинациям, связанным с хищениями 400 млн рублей при исполнении государственных контрактов акционерного общества «Военторг». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что в то время, когда произошли хищения, совершенные руководителем АО при поставке армейских несессеров, за вопросы материально-технического обеспечения российских Вооруженных сил РФ отвечал Булгаков. В связи с этим он будет проверен на причастность к афере.

Более того, как сообщил собеседник агентства, именно с «Военторгом» были заключены контракты на поставку сухих пайков в российские войска у Грязинского пищевого комбината, интересы которого лоббировал экс-замминистра обороны, тем самым выстроив систему поставок некачественной продукции по завышенным ценам.

25 июля Тверской суд Москвы отправил под арест генерального директора Военно-строительной компании Андрея Белкова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Ранее была названа сумма исков Минобороны к Военно-строительной компании за 2024 год.

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