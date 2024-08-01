Минобороны РФ отчиталось о ходе третьего этапа учений с ядерным оружием

В ходе третьего этапа учений с нестратегическим ядерным оружием бойцы Вооруженных сил России отработали ряд задач. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов, а также подразделений авиации Воздушно-космических сил отработал вопросы приобретения специальных учебных боеприпасов, выхода в выбранные районы, после чего начал снаряжение ракет-носителей и авиационных средств поражения.

31 июля в России в соответствии с решением президента начался третий этап учений нестратегических ядерных сил, привлечены Центральный и Южный военный округа, личный состав воздушно-космических сил. Отмечается, что в ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных сил России к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Тактическое (нестратегическое) ядерное оружие является одной из разновидностей ядерного оружия. Его мощность не так велика, это оружие используется для уничтожения крупных целей и скоплений сил противника на поле боя и в ближайшем тылу.

Ранее депутат Виктор Заварзин заявил, что учения нестратегических ядерных сил очень важны в сложившихся геополитических обстоятельствах.