Названа сумма исков Минобороны к Военно-строительной компании за 2024 год

Общая сумма исков министерства обороны России о взыскании средств с Военно-строительной компании (ВСК) с января по июль 2024 года превысила 9 млрд рублей, что в 20 раз больше по сравнению с предыдущим годом (441,3 млрд рублей). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы.

Отмечается, что в июле Минобороны РФ подало в суд 27 исков на общую сумму 554,4 млн рублей. Ведомство требует выплатить неустойки по государственным контрактам, взыскать стоимость завышения работ или задолженности. Изначально были поданы иски на сумму 8,48 млрд рублей.

Таким образом, с января по июль 2024 года сумма исков от Минобороны к ВСК составила 9,03 млрд рублей.

Минобороны регулярно подает иски о взыскании различных сумм с ВСК в Арбитражный суд Москвы. Но в текущем году их количество значительно увеличилось. Наибольшее количество исков было подано в мае и июне, в первом месяце — 17 исков на 1,1 млрд рублей, во втором — 23 иска на 6,8 млрд рублей.

25 июля Тверской суд Москвы отправил под арест генерального директора Военно-строительной компании Андрея Белкова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Ранее руководителя «Военторга» задержали из-за хищения денег при исполнении госконтрактов.