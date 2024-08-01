Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа сумма исков Минобороны к Военно-строительной компании за 2024 год

ТАСС: сумма исков МО РФ к Военно-строительной компании превысила 9 млрд рублей

close
100%
Freepik.com

Общая сумма исков министерства обороны России о взыскании средств с Военно-строительной компании (ВСК) с января по июль 2024 года превысила 9 млрд рублей, что в 20 раз больше по сравнению с предыдущим годом (441,3 млрд рублей). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы.

Отмечается, что в июле Минобороны РФ подало в суд 27 исков на общую сумму 554,4 млн рублей. Ведомство требует выплатить неустойки по государственным контрактам, взыскать стоимость завышения работ или задолженности. Изначально были поданы иски на сумму 8,48 млрд рублей.

Таким образом, с января по июль 2024 года сумма исков от Минобороны к ВСК составила 9,03 млрд рублей.

Минобороны регулярно подает иски о взыскании различных сумм с ВСК в Арбитражный суд Москвы. Но в текущем году их количество значительно увеличилось. Наибольшее количество исков было подано в мае и июне, в первом месяце — 17 исков на 1,1 млрд рублей, во втором — 23 иска на 6,8 млрд рублей.

25 июля Тверской суд Москвы отправил под арест генерального директора Военно-строительной компании Андрея Белкова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Ранее руководителя «Военторга» задержали из-за хищения денег при исполнении госконтрактов.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами