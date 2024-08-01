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Польша начала военную операцию на границе с Белоруссией

Польша начала операцию «Воздушная заря» по усилению ПВО на границе с Белоруссией

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Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша начинает операцию по усилению противовоздушной обороны (ПВО) на восточной границе с Белоруссией под кодовым названием «Воздушная заря». Об этом сообщает РИА Новости.

Операция стартует с 1 августа. Ее основной целью является защита воздушного пространства страны от объектов, незаконно нарушающих ее границы. Уточняется, что особое внимание будет уделяться «объектам, совершающим незаконное нарушение границы, в том числе на малых и очень малых высотах», что характерно для беспилотников.

Операция должна охватить восточную и северо-восточную границы Польши, где риск нарушений более высок. Ответственным за координацию операции «Воздушная заря» будет оперативное командование видов Вооруженных сил страны. Во время проведения операции предусмотрено: постоянный мониторинг воздушного пространства; выявление нарушений и их нейтрализация; сотрудничество с союзниками и государствами, которые граничат с Польшей. С целью обеспечения эффективного обмена данными и координации оборонных действий будет проводиться регулярное обучение и учения военных для обеспечения высокого уровня оперативной готовности.

До этого министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что польские власти решили разместить механизированную бригаду Первой дивизии пехоты легионов на границе с Белоруссией.

Ранее в Польше ответили на вопрос об укреплении границы с Россией.

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