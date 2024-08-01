Украинские войска в течение июля потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) свыше 60 тысяч военнослужащих. Об этом со ссылкой на сводки министерства обороны Российской Федерации сообщает ТАСС.

По имеющимся данным, с 1 по 5 июля потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех направлениях составили до 9875 военнослужащих, с 6 по 12 июля — до 14 070, с 13 по 19 июля — до 13 075, с 20 по 31 июля — до 23 610.

Таким образом, общие потери противника за июль составили до 60 630 военнослужащих. В среднем за один день ВСУ теряют около 2 тысяч человек. Самые большие потери украинская армия несет в зонах ответственности российских группировок «Юг» и «Запад».

До этого чешское издание iDNES сообщило, что тяжелая ситуация, в которой оказались подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (Покровском) в Донецкой народной республике, объясняется нехваткой солдат.

Ранее в приказах ВСУ на Украине увидели нарастание анархии.