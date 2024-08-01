Канадский фрегат прошел через Тайваньский пролив

Фрегат Королевского военно-морского флота Канады пересек Тайваньский пролив. Об этом сообщили Вооруженные силы Тайваня.

«Канадский фрегат прошел вчера с севера на юг через Тайваньский пролив», — говорится в сообщении.

28 июня два корабля ВМФ России прошли вдоль восточного побережья Тайваня.

Военно-морские силы США и Тайваня в апреле нынешнего года провели учения в Тихом океане, о которых не было никаких официальных сообщений. Военные контакты США и Тайваня довольно тесны, но при этом носят скрытый характер и не подтверждаются официально из-за жесткой позиции Пекина. Именно поэтому ни Вашингтон, ни Тайбэй ничего не сообщили о недавних учениях, прошедших в западной части Тихого океана.

29 июля министерство обороны России сообщило, что корвет «Сообразительный» Балтийского флота и эсминец «Цзяоцзо» ВМС Китая провели совместное учение в акватории Финского залива.

Ранее сообщалось, что США намерены ограничить КНР доступ к чипам памяти для искусственного интеллекта.