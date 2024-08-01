Суд арестовал имущество фигурантов дела «Военторга»

Суд в Москве арестовал имущество фигурантов дела «Военторга» о хищениях в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов для нужд министерства обороны России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Суд накануне удовлетворил ряд ходатайств о наложении ареста на имущество фигурантов дела», — говорится в сообщении.

1 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция задержала руководителя «Военторга» за хищение бюджетных средств при исполнении госконтрактов.

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере из федерального бюджета при исполнении государственных контрактов для нужд министерства обороны. Общая сумма похищенного в результате завышения цены товаров составила свыше 400 млн рублей.

Расследуя хищения, сотрудники МВД провели 64 обыска, в ходе которых изъяли документы, электронные носители информации, мобильные средства связи.

Ранее у фигуранта дела экс-замминистра обороны РФ Булгакова нашли люксовый автомобиль.