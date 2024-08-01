Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После атаки БПЛА в Белгородской области загорелся дом

Гладков: в поселке Борисовка после атаки дрона ВСУ загорелась кровля дома

close
100%
«Настоящий Гладков»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Беспилотник, принадлежащий Вооруженным силам Украины, атаковал частный дом в поселке Борисовка Борисовского района Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, после сброса дроном взрывного устройства на доме загорелась кровля. Вначале жильцы самостоятельно приступили к тушению пожара, огонь окончательно ликвидировали быстро подоспевшие к месту ЧП сотрудники МЧС.

«Администрация в светлое время суток проведет осмотр поврежденного имущества с составлением акта», — написал Гладков.

О пострадавших не сообщается.

Приграничные регионы подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины регулярно. Так, 31 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. Пострадали села Мокрая Орловка, Муром, Вязовое и Новопетровка.

Ранее сообщалось, что жителям Белгородской области увеличат компенсацию за аренду жилья.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами