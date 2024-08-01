После атаки БПЛА в Белгородской области загорелся дом

Беспилотник, принадлежащий Вооруженным силам Украины, атаковал частный дом в поселке Борисовка Борисовского района Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, после сброса дроном взрывного устройства на доме загорелась кровля. Вначале жильцы самостоятельно приступили к тушению пожара, огонь окончательно ликвидировали быстро подоспевшие к месту ЧП сотрудники МЧС.

«Администрация в светлое время суток проведет осмотр поврежденного имущества с составлением акта», — написал Гладков.

О пострадавших не сообщается.

Приграничные регионы подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины регулярно. Так, 31 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. Пострадали села Мокрая Орловка, Муром, Вязовое и Новопетровка.

Ранее сообщалось, что жителям Белгородской области увеличат компенсацию за аренду жилья.