На Западе сообщили, что Украина получила F-16 от Нидерландов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили шесть истребителей F-16 от Нидерландов. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что скоро Украина получит новую партию истребителей, на этот раз — от Дании.

1 августа The Daily Telegraph писал, что Вооруженные силы Украины уже задействовали истребители F-16 как средство противовоздушной обороны (ПВО).

Вечером 31 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не намерены официально подтверждать поступление с Запада истребителей F-16.

До этого французский военный эксперт предположил, что Украина может создать две авиационные группы из поставленных Западом самолетов F-16.

31 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вооруженные силы Украины смогут начать использовать полученные от НАТО истребители F-16 к концу лета.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне обеспокоены проблемами, с которыми F-16 столкнутся на фронте.