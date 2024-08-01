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На Западе сообщили, что ВСУ уже задействовали истребители F-16

Daily Telegraph: ВСУ уже задействовали истребители F-16 как средство ПВО

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Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже задействовали истребители F-16 как средство противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает The Daily Telegraph.

«Современные военные самолеты до сих пор использовались только в качестве противовоздушной обороны. Представитель украинских ВВС не стал отрицать этого», — говорится в материале.

Вечером 31 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не намерены официально подтверждать поступление с Запада истребителей F-16.

До этого французский военный эксперт предположил, что Украина может создать две авиационные группы из поставленных Западом самолетов F-16.

31 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вооруженные силы Украины смогут начать использовать полученные от НАТО истребители F-16 к концу лета.

Ранее Владимир Зеленский допустил возможность референдума по территориям.

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