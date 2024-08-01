На Украине объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Это следует из данных официального ресурса для оповещения населения.

Тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях. В Харьковской области воздушная сирена звучит уже почти три часа. Предупреждение об угрозе с воздуха также действует в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР.

Днем 31 июля взрыв произошел на Украине в городе Днепре (бывший Днепропетровск).

В ночь на 31 июля ВС РФ нанесли более 30 ударов по Украине. Массированная серия ударов началась в 20:45 мск 30 июля и не прекращалась до 5:30 мск. Сообщалось о пораженных самолетах в Кривом Роге, Миргороде и Киеве. Также, по словам Лебедева, поражены цели в Кременчуге, Чугуеве, Миргороде, Сумах, Светловодске и Киевской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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