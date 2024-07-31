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В Израиле заявили о готовности своих ВВС к боевым действиям в любой момент

Генерал Бар: ВВС Израиля готовы к боевым действиям на любых направлениях

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Idf Spokesperson/Global Look Press

Для авиации Израиля нет недосягаемых целей, она готова к боевым действиям на всех направлениях. Такое мнение выразил командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар, сообщает ТАСС.

В своем выступлении перед выпускниками курсов операторов БПЛА на авиабазе Пальмахим близ Тель-Авива Бар напомнил об авиаударе, который ВВС Израиля нанесли по Бейруту 30 июля. В результате атаки был ликвидирован Фуад Шукр — один из ключевых командиров военного крыла шиитского движения «Хезболла».

Бар назвал этот удар «еще одним посланием нашим врагам по всему Ближнему Востоку» и заявил, что подобным образом Израиль «будет действовать против любого, кто планирует причинить вред» его гражданам.

30 июля пресс-служба армии еврейского государства сообщила, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по одному из районов Бейрута. По словам представителей ЦАХАЛ, в этот момент в городе находился один из командиров вооруженных формирований движения «Хезболла». В результате обстрела пострадали мирные жители.

«Хезболла» подтвердила, что Шукр был во взорванном здании.

Ранее в ООН выразили крайнюю обеспокоенность в связи с ударом Израиля по Бейруту.

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