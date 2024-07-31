На Украине из поставленных Западом самолетов F-16 могут быть созданы две авиационные группы. Об этом в интервью телеканалу LCI заявил бывший летчик военно-воздушных сил Франции Ксавье Тительман.

По его словам, нидерландские F-16 могут быть применены Киевом для ударов по территории России. В то же время в отношении самолетов, поставленных из Бельгии, такого разрешения нет. Поэтому украинское командование может создать две создать две авиационные группы. Одна из них будет предназначена для нанесения ударов по территориям, которые Киев считает своими, а вторая — для ударов в глубину территории Российской Федерации.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут начать использовать полученные от Североатлантического альянса истребители F-16 к концу лета.

Ранее в США признали, что F-16 не изменят положения ВСУ на фронте.