В результате удара Израиля по Бейруту погиб иранский военный советник

Иранский военный советник Милад Бейди погиб в результате ракетного удара Израиля по Бейруту. Об этом сообщает телеканал SNN.

Агентство Mehr сообщило, что тело Бейди было опознано несколько часов назад. Отмечается, что он жил рядом с военным руководителем «Хезболлы» Фуадом Шукром.

30 июля пресс-служба армии еврейского государства сообщила, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по одному из районов Бейрута. По словам представителей ЦАХАЛ, в этот момент в городе находился один из командиров вооруженных формирований движения «Хезболла». В результате обстрела пострадали мирные жители.

Утром 31 июля в результате удара израильских войск по Тегерану был убит глава политбюро движения Исмаил Хания. Глава политического бюро ХАМАС прибыл в столицу Ирана, чтобы принять участие в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что террористический акт в Тегеране показал стремление Запада к эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее американская авиакомпания United Airlines приостановила перелеты в Тель-Авив.