Верховный лидер Ирана приказал атаковать Израиль

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ об атаке по Израилю в ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников.

«Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ Ирану нанести прямой удар по Израилю в ответ за убийство Хании в Тегеране», — отмечается в статье.

До этого МИД Ирана обвинил Израиль в гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Внешнеполитическое ведомство назвало инцидент терактом и нарушением Устава ООН. При этом соучастником убийства является правительство США, подчеркнули в министерстве.

Хания погиб в Тегеране ранним утром 31 июля в результате израильского налета. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Хания и один из его телохранителей погибли после того, как их тегеранская резиденция подверглась нападению.

Хания занимал пост политического руководителя ХАМАС с 2017 года. В апреле 2024 года трое его сыновей погибли при ударе Израиля по сектору Газа.

ХАМАС подтвердил гибель главы политбюро. Там отметили, что причины и масштабы «этого инцидента» расследуются, а результаты расследования объявят позже.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

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