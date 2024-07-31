Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский допустил референдум о территориальных уступках России

Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта

close
100%
Jeff Overs/BBC/Reuters

Владимир Зеленский заявил, что думает о проведении референдума об условиях окончания конфликта с Россией. Об этом украинский лидер заявил в интервью французской газете Le Monde.

Зеленский добавил, что «вопрос территориальной целостности» Украины должен быть поставлен на обсуждение всего населения страны, и сам он не может единолично принимать такие решения.

Одновременно Зеленский заявил, что не считает это хорошим решением, потому что переход под контроль России части территорий станет в каком-то смысле «победой» для Москвы.

До этого издание «Страна» сообщило, ссылаясь на данные Киевского международного института социологии (КМИС), что за год на Украине втрое выросло число граждан, готовых отказаться от части территорий страны ради окончания боевых действий.

Ранее в США заявили, что при Трампе Украина признает свои территориальные потери.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами