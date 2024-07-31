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Стало известно, что тело командира «Хезболлы» нашли под завалами в Бейруте

РИА: тело командира «Хезболлы» нашли под завалами в Бейруте после атаки ЦАХАЛ

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Reuters TV

Под завалами здания в южном пригороде Бейрута, который подвергся авиаудару со стороны израильской армии, обнаружили тело высокопоставленного командира ливанского шиитского движения «Хезболла» Фуада Шукра. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местный источник.

До этого в «Хезболле» подтвердили, что Шукр находился в здании, по которому пришелся удар израильских войск.

Вечером 30 июля военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по южному пригороду Бейрута, где, как утверждают в ЦАХАЛ, был один из командиров вооруженных формирований «Хезболлы». По данным СМИ, было слышно три мощных взрыва в районе Харет Хрейк — ракеты разорвались рядом с больницей Бахман.

В Израиле Шукра называют военным советником лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и считают его вторым по значимости руководителем движения.

Эскалация достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана.

Ранее Израиль пригрозил Ливану сокрушительным ударом после атаки на Голанские высоты.

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