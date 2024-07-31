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Украина получила от НАТО первые истребители F-16

Bloomberg: союзники по НАТО передали Украине первую партию истребителей F-16

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Vadim Ghirda/AP

Первая партия американских истребителей F-16 прибыла на территорию Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Первая поставка истребителей F-16 от союзников по НАТО прибыла на Украину», — отмечается в материале.

По данным собеседника агентства, количество самолетов в первой партии «небольшое».

Пока неизвестно, смогут ли украинские летчики сразу применять в бою полученные F-16, пишет Bloomberg.

31 июля Герой России и кандидат в сенаторы от Республики Крым Юрий Нимченко заявил, что поставки западных истребителей F-16 на Украину не помогут ей кардинально изменить ситуацию на поле боя. При этом он допустил, что на первых порах F-16 действительно могут доставить хлопот бойцам Вооруженных сил РФ. Однако позже российские военные адаптируются и смогут эффективно противодействовать этому американскому вооружению, как было с РСЗО HIMARS, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что США не разрешат Украине свободно использовать оружие, которым оснастят F-16.

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