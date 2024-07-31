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На Западе объяснили, почему ВСУ оказались в тяжелой ситуации под Красноармейском

iDNES: ВСУ оказались в тяжелой ситуации под Красноармейском из-за нехватки людей

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Тяжелая ситуация, в которой оказались подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (Покровском) в Донецкой народной республике, объясняется нехваткой солдат. Об этом пишет чешское издание iDNES.

«Критическая ситуация на красноармейском участке фронта, судя по всему, обусловлена несколькими причинам. Главная заключается в нехватке новых и хорошо обученных солдат», — отмечается в статье.

По словам автора, в последние месяцы Вооруженные силы (ВС) РФ растянули фронт под Харьковом, заставив командование ВСУ бросить на этот участок фронта все боеспособные резервы.

Украинская армия рискует потерять ключевые позиции, если не сможет замедлить продвижение ВС РФ в районах между Авдеевкой и Красноармейском, пишет журналист.

29 июля украинский солдат рассказал, что находящиеся на Покровском направлении бойцы ВСУ испытывают острую нехватку личного состава, техники и боеприпасов.

О сложностях на Покровском направлении для украинских войск сообщал президент Украины Владимир Зеленский 26 июля. Он получил несколько отчетов по ситуации в этом районе от главнокомандующего украинскими силами Александра Сырского.

Ранее военкор объяснил важность взятия Покровска в ДНР.

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