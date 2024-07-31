Колумбийские наемники в Вооруженных силах Украины (ВСУ) напали на украинских военнослужащих. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«За отказ от штурма российских позиций в городе Часов Яр латиноамериканец по имени Филипе был связан и брошен в яму», — написал военкор.

Поддубный добавил, что на выручку Филиппе бросились его земляки. Они, спасая друга от расплаты, пошли в атаку на своих же украинских «сослуживцев».

Военкор пояснил, что нашлемная камера одного из колумбийцев сняла момент начавшейся стрельбы между наемниками и украинскими военными. Позднее кадры попали в руки солдат армии России.

11 июля в Следственном комитете РФ сообщили, что получили данные об «Интернациональном легионе» теробороны Украины. Позже экс-подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал, что в этом легионе состоят около трех тысяч человек.

Ранее хакеры опубликовали данные тысяч наемников ВСУ.