В США заявили, что российские «Герберы» могут вызвать беспокойство у ВСУ

Беспилотник «Гербера» российской разработки может подключаться к украинской сети 4G, после чего передавать видео оператору. Об этом сообщило американское издание TWZ.

Журналисты обратили внимание на результаты анализа беспилотника. Они выяснили, что дрон оснащен парой антенн 3G/4G и модемом с SIM-картой. Благодаря им операторы могут подключаться к мобильной сети Украины, после чего передавать необходимые данные. Также некоторые модели дрона могут выступать ретранслятором и осуществлять связь с другими аппаратами, образуя рои, отмечают авторы.

Помимо этого, производство беспилотника обходится дешевле аналогов. Авторы материала предположили, что благодаря совокупности всех эти факторов, «Герберы» могут вызвать беспокойство у операторов систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины, которая сейчас перегружена.

29 июля в зоне спецоперации был замечен новый российский беспилотник «Гербера». Он является младшей версией дрона «Герань-2», который уже используется для нанесения ударов по позициям в Киеве.

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