Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что российские «Герберы» могут вызвать беспокойство у ВСУ

TWZ: российский беспилотник «Гербера» может подключаться к украинской 4G-сети

close
100%
Shutterstock

Беспилотник «Гербера» российской разработки может подключаться к украинской сети 4G, после чего передавать видео оператору. Об этом сообщило американское издание TWZ.

Журналисты обратили внимание на результаты анализа беспилотника. Они выяснили, что дрон оснащен парой антенн 3G/4G и модемом с SIM-картой. Благодаря им операторы могут подключаться к мобильной сети Украины, после чего передавать необходимые данные. Также некоторые модели дрона могут выступать ретранслятором и осуществлять связь с другими аппаратами, образуя рои, отмечают авторы.

Помимо этого, производство беспилотника обходится дешевле аналогов. Авторы материала предположили, что благодаря совокупности всех эти факторов, «Герберы» могут вызвать беспокойство у операторов систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины, которая сейчас перегружена.

29 июля в зоне спецоперации был замечен новый российский беспилотник «Гербера». Он является младшей версией дрона «Герань-2», который уже используется для нанесения ударов по позициям в Киеве.

Ранее в зоне СВО заметили новейшее российское оружие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами