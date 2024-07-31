На Украине назвали число поджогов машин сотрудников ТЦК и военных

Число поджогов автомобилей военных и сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Харькове и области уже приблизилось к 40. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«У нас было около 40 случаев поджогов [автомобилей военнослужащих] на территории Харьковской области. Все преступления раскрыты», — сказал Синегубов.

До этого в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что молодой человек попытался сжечь здание одного из ТЦК в Винницкой области. Из заявления следует, что сотрудники ведомства задержали 17-летнего жителя Одессы. Его подозревают в поджоге здания ТЦК при помощи «коктейля Молотова». По информации СБУ, гражданин снимал свои действия на камеру телефона.

30 июля издание «Страна.ua» сообщило, что командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Романов разрешил своим подчиненным стрелять в поджигателей автомобилей солдат. Как он сказал, бойцы якобы имеют право наказывать злоумышленников «без суда и следствия».

Ранее по Украине прокатилась очередная волна поджогов релейных шкафов и машин.