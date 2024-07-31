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Минобороны сообщило об уничтожении еще одного немецкого танка Leopard в зоне СВО

Минобороны РФ: в ДНР группировка «Юг» уничтожила еще один немецкий танк Leopard

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Global Look Press

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские военные за сутки уничтожили еще один немецкий танк Leopard, которым пользовались Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, танк поразили подразделения южной группировки войск в Донецкой народной республике (ДНР). Также российские военные улучшили тактическое положение и ударили по живой силе и технике противника в районах Часова Яра, Верхнекаменского, Северска и Катериновки.

Всего за сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 710 военных, отметили в Минобороны. Еще Украина потеряла бронетранспортер М113 и три гаубицы М777 американского производства, две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав-Н» и три склада боеприпасов.

До этого офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс заявил, что российская армия продвинулась в сторону города Константиновки в Донецкой народной республике.

Ранее положение ВСУ на поле боя сравнили с онкологическим заболеванием.

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