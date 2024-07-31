Российские военные сбили украинский дрон «Баба Яга» с помощью приманки

Российские военные сбили украинский дрон «Бабя Яга» с помощью приманки. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что российские военные использовали сгоревший автомобиль УАЗ «Буханку».

«Замаскированную сгоревшую «буханку» установили в лесу, внутрь поместили окопные свечи, чтобы они создавали эффект нагретого двигателя. Рядом ждали стрелки с приборами ночного видения, которым удалось сбить дрон», — говорится в публикации.

До этого боец Вооруженных сил РФ с позывным «Космос» рассказал, что российские танки Т-80, которые используют участники специальной военной операции (СВО) на Украине, обладают феноменальной точностью стрельбы.

Мужчина служит оператором-наводчиком танка Т-80БВ. Он рассказал, что недавно его отряд выезжал на полигон для проверки работоспособности самой машины и ее пушки.

«Космос» уточнил, что тестирование танка провели после его ремонта.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».