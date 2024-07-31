Стало известно, сколько снарядов сбили российские системы ПВО за сутки

Российские военнослужащие за прошедшие сутки уничтожили одну управляемую бомбу большой дальности «Нептун» и два снаряда от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун», — рассказали в ведомстве.

Более того, за аналогичный промежуток времени системы ПВО ликвидировали 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

30 июля Минобороны РФ заявило, что за минувшие сутки военнослужащие страны нейтрализовали 45 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в зоне боевых действий были уничтожены семь снарядов от РСЗО HIMARS и одна управляемая ракета от зенитного комплекса Patriot.

22 июля расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по ангару украинских войск в населенном пункте Новопетровка, расположенном в Николаевской области. В результате солдаты Вооруженных сил РФ ликвидировали пусковую установку РСЗО HIMARS и боекомплекты.

Ранее журналисты подсчитали, сколько снарядов от РСЗО HIMARS уничтожили российские войска с начала спецоперации.